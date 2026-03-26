Dopo sessant'anni, studi recenti hanno rivelato che la metformina, il farmaco più prescritto contro il diabete di tipo 2, può avere effetti sul cervello. La sua azione principale è nota per controllare la glicemia, ma ora si scopre che potrebbe influenzare anche le funzioni cerebrali. La ricerca si è concentrata sull’impatto di questa molecola su alcuni processi neurologici ancora poco compresi.

La metformina è il farmaco più usato al mondo contro il diabete di tipo 2, eppure per 60 anni non si capiva del tutto come funzionasse. Si sapeva che agiva su fegato e intestino, ma un nuovo studio del Baylor College of Medicine ha scoperto qualcosa di sorprendente: il farmaco agisce anche nel cervello, attraverso un meccanismo completamente diverso. In particolare, la metformina raggiunge una zona del cervello chiamata ipotalamo e lì “spegne” una proteina chiamata Rap1, che influenza il metabolismo degli zuccheri. La cosa straordinaria è che il cervello risponde al farmaco a dosi migliaia di volte inferiori rispetto a fegato e intestino. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo 60 anni un farmaco per il diabete svela il suo effetto nascosto sul cervello (e potrebbe essere prezioso)

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