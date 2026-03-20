Alzheimer mangiare più carne può proteggere il cervello | lo studio

Uno studio recente suggerisce che consumare carne potrebbe offrire una certa protezione contro il morbo di Alzheimer. La ricerca è stata condotta a Milano e pubblicata il 19 marzo. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di carne o sulla quantità necessaria. La scoperta si basa sull’analisi di dati raccolti attraverso metodi scientifici rigorosi. La notizia ha attirato l’attenzione di medici e ricercatori nel campo delle malattie neurodegenerative.

Milano, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Mangiare carne, in alcuni casi, potrebbe proteggere dal morbo di Alzheimer. In uno studio pubblicato su 'Jama Network Open', scienziati del Karolinska Institutet svedese - quello che ogni anno assegna il Nobel per la Medicina - hanno osservato che "le persone anziane con un rischio genetico di malattia di Alzheimer" associato alle varianti ApoE 34 o ApoE 44 "non hanno mostrato l'atteso aumento del declino cognitivo e del pericolo di demenza se consumavano quantità relativamente elevate di carne", specie se "non lavorata". Secondo gli autori i risultati - da confermare con ricerche disegnate ad hoc per valutare meglio i rapporti causa-effetto - potrebbero aiutare a definire consigli dietetici più personalizzati per proteggere la salute del cervello. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alzheimer, mangiare più carne può proteggere il cervello: lo studio Articoli correlati Dieta per il cervello, bocciate carne e bevande zuccherate: lo studio(Adnkronos) –Quando si parla di alimentazione e di effetti del cibo sulla salute, si pensa generalmente al peso e all'impatto dei chili sul cuore. Perché continuiamo a mangiare anche se siamo pieni, uno studio mostra che è colpa del cervelloUno studio dell'University of East Anglia ha dimostrato che dietro le "abbuffate" di cibo si nasconde un meccanismo cerebrale ben preciso, che non ci... I kissed cold CEO, made him fall in love with me countless times!#cdrama Una selezione di notizie su Alzheimer mangiare più carne può... Temi più discussi: Alzheimer, mangiare più carne può proteggere il cervello: lo studio; Iran, Meloni: Nessuno pensa a missione militare per forzare blocco Hormuz; Como in lutto, morto a 86 anni il patron Michael Hartono; L’ansia da guerra fa volare gli ascolti tv notturni, boom per notizie e film horror. Alzheimer, mangiare più carne può proteggere il cervello: lo studioMilano, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Mangiare carne, in alcuni casi, potrebbe proteggere dal morbo di Alzheimer. In uno studio pubblicato su 'Jama Network Open', scienziati del Karolinska Institutet ... msn.com Dopo i 65-70 anni bisogna mangiare più carne? La risposta è nì: ecco perchéTra gli anziani di peso normale, la sopravvivenza dei pesco-vegetariani si avvicina a quella degli onnivori ... msn.com