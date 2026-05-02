Uomo evirato per gelosia dalla moglie ad Angri l' avvocato Pisani si costituirà parte civile

Un uomo di nazionalità bangladese è stato vittima di un episodio ad Angri, dove è stato narcotizzato ed evirato dalla moglie, anch'essa di origine bangladese. Secondo le fonti, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’avvocato che rappresenta la vittima ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento legale. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle forze dell’ordine.

Non sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, originario del Bangladesh, narcotizzato ed evirato per gelosia da sua moglie, sua connazionale, ad Angri. Come è noto, il 41enne, dopo la mutilazione, è riuscito a uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato i soccorsi del 118. La.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aggressione in famiglia ad Angri: uomo evirato durante la notte dalla moglie, arrestataABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio violento nel Salernitano Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo... Operato l’uomo evirato dalla moglie ad Angri. Si è presentato in ospedale con l’organo in ghiaccioIl 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all'uretra. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Evirato dalla moglie, il movente sarebbe la gelosia; Evirato nel Salernitano: la coppia era sposata, il movente sarebbe la gelosia; Angri, evira il marito mentre dorme: arrestata; Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri - Salernonotizie.it. Salerno, narcotizza ed evira il marito: L’ho fatto per gelosiaUn caso di violenza estrema scuote Angri, nel Salernitano, dove una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver narcotizzato e poi evirato il marito. Una ... ilsipontino.net Angri, uomo evirato per gelosia. La motivazione shock: 'Voleva in casa anche la prima moglie'Voleva in casa anche l'altra moglie. Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto ad Angri e che ha visto una donna di 35 anni evirare il convivente di 41, entrambi del Bangladesh, vi ... lostrillone.tv Angri, nuovi sviluppi sul caso dell’uomo evirato dalla moglie Dopo la violenza choc che ha scosso la comunità, arrivano gli ultimi aggiornamenti. Il 41enne, gravemente ferito, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’Ospedale Umberto I, dove - facebook.com facebook