Uomini e Donne Dopo Scelta Di Ciro | La Dura Reazione Di Martina Fuori Dagli Studi!

Dopo la registrazione della scelta di Ciro, che ha optato per Elisa durante il programma, si sono verificati scontri tra i protagonisti fuori dagli studi di Canale 5. Martina, accompagnata dalle sue sorelle e da Giada Stabile, avrebbe avuto una discussione intensa con altri presenti, portando a momenti di tensione. La situazione si è verificata immediatamente dopo la conclusione delle registrazioni e ha coinvolto diverse persone appartenenti al gruppo di partecipanti.

Dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne insieme a Elisa, il clima fuori dagli studi del dating show di Canale 5 si sarebbe acceso con una forte discussione che coinvolgerebbe Martina, le sue sorelle e Giada Stabile. A raccontare tutto è stata proprio Giada attraverso alcuni sfoghi pubblicati sui social, dove ha descritto urla, accuse e tensioni nate subito dopo la registrazione della puntata. L’episodio ha rapidamente diviso il pubblico online, alimentando nuove polemiche attorno a una delle scelte più discusse della stagione. La scelta di Ciro continua a far discutere anche fuori da Uomini e Donne. La scelta di Ciro a Uomini e Donne non ha... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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UOMINI E DONNE NEL CAOS: Ciro fa la scelta e lei SCOPPIA IN LACRIME in studio!

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Mi sorprende questa sua scelta Abbiamo incontrato alcuni protagonisti del parterre dopo la puntata di ieri di #UominieDonne e… Sentite QUI cosa ci hanno raccontato! x.com

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