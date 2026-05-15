Dopo la decisione di Ciro di lasciare il programma insieme a Elisa, si sono susseguite reazioni e commenti anche al di fuori dello studio televisivo. È stato riferito che Martina, accompagnata dalle sue sorelle, avrebbe avuto un confronto con Giada Stabile riguardo alla scelta del tronista. Nei giorni successivi, alcuni testimoni hanno raccontato di un acceso scambio di opinioni tra le parti coinvolte, alimentando ulteriori discussioni sulla vicenda.

La scelta di Ciro a Uomini e Donne continua a far discutere anche fuori dagli studi televisivi. Dopo la decisione del tronista di lasciare il programma insieme a Elisa, nelle ultime ore è emerso il racconto di un acceso confronto che avrebbe coinvolto Martina, le sue sorelle e Giada Stabile. Secondo quanto riportato da Giada sui social, tutto sarebbe accaduto subito dopo la registrazione della scelta. A parlare pubblicamente è stata proprio Giada Stabile, che ha spiegato la propria versione dei fatti attraverso alcune stories social. La giovane ha raccontato di essere fuori dagli studi mentre stava aspettando un taxi per raggiungere l’aeroporto insieme alla sua amica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caos dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne: la reazione di Martina e il racconto di Giada Stabile

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CIRO LA SCELTA A UOMINI E DONNE: ELISA TORNA PER LUI, COLPO DI SCENA IN STUDIO

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