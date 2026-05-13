Uomini e donne | Ciro sceglie Elisa Martina perde la calma fuori dagli studi
Dopo la decisione di Ciro Solimeno di scegliere Elisa, si sono verificati momenti di tensione fuori dagli studi di registrazione. Martina, accompagnata da alcune sorelle e amiche di Elisa, avrebbe perso la calma, creando un clima di nervosismo tra le persone presenti. La scena si è svolta immediatamente dopo la conclusione della scelta, con alcuni presenti che avrebbero assistito a atteggiamenti di irritazione e scontri verbali.
Dopo la scelta di Ciro Solimeno a favore di Elisa, fuori dagli studi Fascino sarebbe scoppiata una forte tensione tra Martina, le sue sorelle e alcune amiche della corteggiatrice siciliana. Si è registrata ieri pomeriggio negli studi della Fascino la scelta di Ciro Solimeno. Il tronista, arrivato alla conclusione del suo percorso a Uomini e donne, ha deciso di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice siciliana Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò. All'interno dello studio, secondo le indiscrezioni trapelate dai presenti, tutto sarebbe andato senza particolari tensioni: Martina ha accettato la decisione di Ciro con tranquillità, come accade spesso nelle scelte finali del dating show.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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