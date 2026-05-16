Dopo la decisione di Ciro di scegliere Elisa a Uomini e Donne, Giada Stabile ha raccontato di aver avuto un confronto acceso con Martina e le sue sorelle nelle vicinanze degli studi. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state urla, insulti e la richiesta di intervento delle forze di sicurezza. L’episodio si è verificato immediatamente dopo la messa in onda della puntata in cui Ciro ha annunciato la sua scelta. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni presenti sul luogo.

Dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne, Giada Stabile svela lo scontro choc con Martina e le sorelle fuori dagli studi: urla, insulti e sicurezza chiamata. Una versione che Martina non ha ancora smentito. La scelta di Ciro che ha diviso il pubblico. La decisione di Ciro di lasciare Uomini e Donne insieme a Elisa ha immediatamente fatto discutere il pubblico del popolare dating show di Canale 5. Ma quello che sembrava un epilogo romantesco da libro di cuore si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più movimentato, e non è accaduto davanti alle telecamere ufficiali del programma. Nelle ore successive alla registrazione, a prendere la parola pubblicamente è stata Giada Stabile, amica di Elisa e presenza orbitante attorno alla vicenda del tronista. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, Ciro sceglie Elisa e Martina esplode fuori dagli studi: Giada Stabile racconta tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UOMINI E DONNE: CIRO SCEGLIE ELISA La Decisione Che Nessuno Si Aspettava!

Sullo stesso argomento

Uomini e donne: Ciro sceglie Elisa, Martina perde la calma fuori dagli studiDopo la scelta di Ciro Solimeno a favore di Elisa, fuori dagli studi Fascino sarebbe scoppiata una forte tensione tra Martina, le sue sorelle e...

Uomini e Donne, Dopo Scelta Di Ciro: La Dura Reazione Di Martina Fuori Dagli Studi!Dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne insieme a Elisa, il clima fuori dagli studi del dating show di Canale 5 si sarebbe acceso con una forte...

Caos dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne: la reazione di Martina e il racconto di Giada StabileLa scelta di Ciro a Uomini e Donne continua a far discutere anche fuori dagli studi televisivi. Dopo la decisione del tronista di lasciare il programma ... ilsipontino.net

Uomini e Donne, Ciro ed Elisa colpo di scena dopo la scelta | Non saranno insiemeCiro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne. Ecco le prime indiscrezioni su di loro. ilsussidiario.net