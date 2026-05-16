Un’opera al mese in Duomo Si svela il Crocifisso | gioiello dell’arte sacra

Domani alle 18.30, nel duomo, sarà possibile ammirare il Crocifisso, una delle opere più significative dell’arte sacra presente all’interno della chiesa. L’opera, inserita in un programma che prevede l’esposizione di un’opera al mese, viene presentata come un vero e proprio gioiello artistico. Molti già conoscono questa scultura, ma l’appuntamento di domani offrirà l’opportunità di osservarla più da vicino e di approfondire la sua presenza nell’ambiente religioso e culturale della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui