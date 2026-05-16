Un’opera al mese in Duomo Si svela il Crocifisso | gioiello dell’arte sacra

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 18.30, nel duomo, sarà possibile ammirare il Crocifisso, una delle opere più significative dell’arte sacra presente all’interno della chiesa. L’opera, inserita in un programma che prevede l’esposizione di un’opera al mese, viene presentata come un vero e proprio gioiello artistico. Molti già conoscono questa scultura, ma l’appuntamento di domani offrirà l’opportunità di osservarla più da vicino e di approfondire la sua presenza nell’ambiente religioso e culturale della città.

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In molti l’avranno già ammirato all’interno del Duomo, ma domani alle 18.30 ci sarà l’occasione di scoprire di più sulla scultura lignea ’ Crocifisso ’ risalente al XII secolo, che sarà oggetto dell’appuntamento numero trenta della rassegna ‘ Un’opera al mese ’, promossa dall’assessorato alla Cultura di Forlì. "Dopo l’appuntamento di gennaio dedicato al San Sebastiano del Rondinelli, torniamo in Duomo per ammirare questa preziosa opera – precisano il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –, grazie alla rinnovata disponibilità del vescovo Livio Corazza. Un modo per riaffermare quanto questo luogo sia intriso di bellezza; una bellezza che, con i tanti capolavori custoditi al suo interno, ha contribuito in maniera decisiva a disegnare la grande civiltà artistica forlivese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Un’opera al mese in Duomo. Si svela il Crocifisso: "gioiello dell’arte sacra"
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