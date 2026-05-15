Alla scoperta del crocifisso del XII secolo maestoso e sublime intenso e misterioso | Un' opera al mese' torna in duomo

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio, alle ore 18.30 e con ingresso gratuito, torna nel Duomo di Forlì la Rassegna d'arte "Un'Opera al mese" alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Livio Corazza e del vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno. Giunta al trentesimo appuntamento, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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