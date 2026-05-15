Alla scoperta del crocifisso del XII secolo maestoso e sublime intenso e misterioso | Un' opera al mese' torna in duomo
Domenica 17 maggio, alle ore 18.30 e con ingresso gratuito, torna nel Duomo di Forlì la Rassegna d'arte "Un'Opera al mese" alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Livio Corazza e del vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno. Giunta al trentesimo appuntamento, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pozzuoli, torna dopo oltre 40 anni l’antico crocifisso del XVIII secolo
Leggi anche: Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo
Il Crocifisso svelato. La scoperta di una scultura medievale. Qualche foto a ricordo della giornata-evento di martedì 28 aprile caratterizzata dal seminario di studi scientifici e dalla presentazione pubblica dello straordinario Crocifisso ligneo medievale recente facebook
Monsignor Michele Pennisi:''Essere devoti del Crocifisso è essere devoti dell’amore a tutti i costi''Ieri per l’ultima sera di novena la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Monreale, monsignor Michele Pennisi. Stasera i Primi ... monrealenews.it
Diocesi: Prato, l’altare del Crocifisso Datini restituito alla città dopo tre secoli. Domani messa con mons. NerbiniDopo tre secoli è tornato a far bella mostra di sé l’altare del Crocifisso Datini, testimonianza diretta della devozione e del mecenatismo del mercante di Prato. Si tratta del recupero di un ... agensir.it