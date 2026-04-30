United Rugby Championship | le Zebre Parma ripartono da sette conferme

Le Zebre Parma hanno annunciato di aver confermato sette giocatori per la prossima stagione del United Rugby Championship. La squadra emiliana prosegue così il processo di rafforzamento mantenendo alcuni elementi chiave del roster attuale. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali del club, che ha reso noti i nomi dei giocatori riconfermati e le intenzioni di continuare il progetto sportivo.

Le Zebre Parma scelgono la strada della continuità. Il club emiliano ha ufficializzato una serie di rinnovi contrattuali che coinvolgono sia la rosa sia lo staff tecnico, ribadendo la volontà di consolidare un progetto sportivo che negli ultimi anni ha cercato stabilità e crescita nel competitivo panorama dello United Rugby Championship. Un segnale chiaro, in una fase storica in cui la franchigia federale italiana punta a ridurre il gap con le grandi realtà celtiche e sudafricane. Nel dettaglio, prolungano il loro percorso in bianconero Giovanni Quattrini (fino al 2027 con opzione per il 2028), Thomas Dominguez (2027), Luca Rizzoli (2028), Juan Pitinari (2027 con opzione per il 2028), Paolo Buonfiglio (2027) e Giampietro Ribaldi (2027 con opzione per il 2028).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma ripartono da sette conferme Notizie correlate United Rugby Championship: a Llanelli le Zebre Parma crollano contro gli ScarletsBasta il primo tempo agli Scarlets per chiudere il discorso contro le Zebre Parma nella sfida che valeva per la tredicesima giornata dell’United... United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo pensando già al futuroDopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: URC: la formazione del Benetton Rugby per la sfida con Leinster; United Rugby Championship: una delusa Benetton ospita il Leinster; Benetton-Leinster, il congedo ai tifosi: per Menoncello è l'ultima a Monigo; Colpo di mercato Zebre: Tommaso Allan a Parma dalla prossima stagione. United Rugby Championship: le Zebre Parma ospitano i Dragons per ritrovare il successoTerzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la ... oasport.it Colpaccio Benetton Treviso in United Rugby Championship! Battuto il Leinster allo scadereUna rimonta da brividi, costruita con carattere e finalizzata all’ultimo respiro: la Benetton Treviso supera il Leinster 29-26 al Monigo nel terzultimo ... oasport.it Zuliani: “Bellissimo chiudere così a Monigo” Il Benetton Rugby è reduce dalla fantastica vittoria di Monigo nel match giocato ieri, il Round 16 di United Rugby Championship contro Leinster. Ai microfoni di BenTV interviene Manuel Zuliani. Manuel, come giu - facebook.com facebook