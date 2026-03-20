Nella tredicesima giornata dell’United Rugby Championship, le Zebre Parma sono state battute dagli Scarlets a Llanelli. Gli Scarlets hanno preso il controllo della partita già nel primo tempo, riuscendo a chiudere il discorso con un vantaggio consistente. La sfida si è conclusa con la vittoria degli Scarlets, lasciando le Zebre Parma senza possibilità di recupero.

Basta il primo tempo agli Scarlets per chiudere il discorso contro le Zebre Parma nella sfida che valeva per la tredicesima giornata dell’United Rugby Championship. Due mete nei primi 15’, altrettante nella seconda metà del primo parziale e match ormai archiviato per la franchigia federale, sempre più ultima in classifica. Partenza fulminea degli Scarlets, che dopo appena un minuto sfondano la linea difensiva delle Zebre Parma: è Archie Hughes ad aprire il varco decisivo, con Jarrod Taylor bravo a inserirsi e a finalizzare dopo un’azione manovrata di grande qualità per il 5-0 iniziale. La pressione dei gallesi non si attenua e al 12’ arriva... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: a Llanelli le Zebre Parma crollano contro gli Scarlets

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