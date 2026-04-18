Nel quindicesimo turno dell’United Rugby Championship 2025-2026, la Benetton Treviso ha subito una sconfitta nel match casalingo contro il Munster, disputato allo Stadio Comunale di Monigo. La partita si è conclusa con un risultato pesante per la squadra italiana, rendendo ormai irraggiungibili i playoff per la stagione corrente. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra nel prosieguo del campionato.

La Benetton Treviso cade fragorosamente tra le mura amiche dello Stadio Comunale di Monigo e subisce una netta sconfitta contro il Munster in occasione del quindicesimo turno di regular season dell’ United Rugby Championship 2025-2026. Secondo ko consecutivo e ottavo in totale per la franchigia veneta, che dice addio alle residue speranze di tornare in corsa per l’accesso ai playoff. Quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare Treviso occupa la tredicesima posizione in classifica generale con 28 punti, mentre gli irlandesi del Munster fanno un importante passo avanti verso la qualificazione alla post-season attestandosi al sesto posto assoluto della graduatoria con 46 punti, a +2 sulla nona piazza occupata da Connacht (virtualmente i primi degli esclusi dai playoff).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Benetton Treviso sconfitta in casa dal Munster. Playoff ormai irraggiungibili

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