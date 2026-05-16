Unipol accelera con le polizze Vita

Unipol ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto consolidato di 433 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita include anche il contributo della collegata Bper, una delle principali partecipate. La società ha focalizzato le proprie attività sulle polizze vita, cercando di rafforzare la propria posizione nel settore assicurativo. I dati sono stati comunicati ufficialmente e fanno riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria al 31 marzo 2025.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Unipol ha archiviato il trimestre con un risultato netto consolidato pari a 433 milioni (+6,2% rispetto al 31 marzo 2025) includendo il contributo della collegata Bper. Il risultato contabile, dunque senza l'apporto della banca, è salito invece del 15,4% a 329 milioni. A dare la spinta alla compagnia guidata da Matteo Laterza e presieduta da Carlo Cimbri è stata, in particolare, la raccolta diretta assicurativa in crescita a 4,8 miliardi (+7,1% rispetto al dato normalizzato al 31 marzo 2025 pari a 4,5 miliardi), con il comparto Danni che si attesta a 2,5 miliardi (+3,5%) e il Vita a 2,3 miliardi (+11,2). Il business Auto sta crescendo, sia nella componente RC sia negli altri danni auto grazie all' aumento del premio medio, al repricing delle coperture e agli accordi distributivi, in particolare con Stellantis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unipol accelera con le polizze Vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Unipol macina utili con Vita e banche Nuove polizze Vita: la sfida per proteggere i risparmi dalla longevità? Cosa sapere Banca Finint e CNP Assicura siglano un accordo per la distribuzione di polizze Vita. Trimestrale, Unipol batte le attese. I premi salgono a 4,8 miliardiConti in crescita per il gruppo Unipol, che chiude il primo trimestre dell’anno con un utile di 433 milioni di euro, in rialzo del 6,2% sul 2025 includendo il contributo di Bper, e un utile netto dell ... quotidiano.net Unipol, conti sopra le attese: l’utile sale a 433 milioni, alzati i target sul dividendoProfitti in aumento del 6,2% rispetto al primo trimestre 2025. I rilievi degli analisti e la replica dell’ad Laterza ... corriere.it