Unipol macina utili con Vita e banche

Nel 2025, il gruppo assicurativo ha registrato un risultato netto consolidato di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36,8% rispetto all’anno precedente. La crescita si è concentrata soprattutto sui ricavi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e dalle attività bancarie, contribuendo a consolidare la posizione dell’azienda nel settore. La società ha comunicato i dati ufficiali a conclusione dell’esercizio fiscale.

Unipol manda in archivio un altro anno di forte crescita. Il gruppo guidato dal presidente Carlo Cimbri ha ottenuto nel corso del 2025 un risultato netto consolidato di 1,5 miliardi di euro, in crescita del 36,8% rispetto a quanto realizzato un anno fa. Tra i principali fattori di crescita si segnala l’andamento del business Vita, dove la compagnia ha totalizzato una raccolta di 7,7 miliardi, in crescita del 20,6% rispetto ai 6,4 miliardi del 2024. Un risultato al quale hanno contribuito il canale bancassicurativo (+13,6%) e quello delle agenzie, ma anche la nuova raccolta da grandi contratti collettivi previdenziali di nuova acquisizione.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unipol macina utili con Vita e banche Articoli correlati Casali (FdI): "La multiutility macina utili e dividendi, ma le tariffe sui rifiuti continuano ad essere elevate""Un sistema che rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini, imprese e amministrazione comunale" secondo il capogruppo di Fratelli... Unipol: utili oltre 1,5 miliardi, dividendi record per gli azionisti.Unipol: Utili in Crescita Superano 1,5 Miliardi, Dividendi Record per gli Azionisti Unipol ha concluso l’esercizio con un utile netto di oltre 1,5... Altri aggiornamenti su Unipol macina Argomenti discussi: Unipol macina utili con Vita e banche. Unipol: utile oltre 1,5 miliardi e crescita in tutti i compartiIl gruppo assicurativo ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato pari a 1,53 miliardi di euro, in aumento del 36,8% rispetto all’anno precedente. Ancora più marcata la crescita del risultato ne ... bluerating.com Gruppo Unipol: utile normalizzato a 1,5 miliardi e dividendo in forte rialzo nel 2025Bilancio 2025 da record per la holding bolognese. Cresce la raccolta Danni e Vita. Cedola 2026 fissata a 1,12€ con yield vicino al 6%. it.benzinga.com