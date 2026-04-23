Banca Finint e CNP Assicura hanno stretto un accordo per la distribuzione di nuove polizze Vita, mirate a tutelare i risparmi dagli effetti dell'allungamento della durata media della vita. La collaborazione si concentra sulla creazione di prodotti assicurativi che coprano i rischi finanziari associati a questa tendenza demografica, offrendo soluzioni specifiche per i clienti interessati a proteggere i propri risparmi nel lungo termine.

? Cosa sapere Banca Finint e CNP Assicura siglano un accordo per la distribuzione di polizze Vita.. La partnership risponde ai rischi finanziari legati all'aumento della durata media della vita.. Banca Finint e CNP Assicura siglano un accordo strategico per la distribuzione di coperture assicurative Vita, puntando a rispondere alle nuove esigenze di pianificazione finanziaria derivanti dai mutamenti demografici. La sinergia tra i due istituti si concentra sulla gestione del rischio legato alla longevità, una sfida che emerge con forza a causa dell’innalzamento della durata media della vita. Questo scenario impone un aggiornamento delle strategie di protezione del patrimonio e dei sistemi previdenziali, rendendo indispensabile l’integrazione di nuovi strumenti di tutela economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove polizze Vita: la sfida per proteggere i risparmi dalla longevità

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