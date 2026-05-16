Le ragazze under 16 della squadra di Senigallia hanno vinto la partita contro il Filottrano in trasferta, conquistando la promozione in Eccellenza. La sfida si è svolta sul campo avversario e si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite. Gli allenatori che hanno seguito il gruppo durante la stagione sono stati coinvolti nel percorso di preparazione e strategia che ha portato a questo risultato. La vittoria rappresenta un passo importante per il team in vista delle competizioni future.

? Punti chiave Come hanno fatto le ragazze a battere il Filottrano in trasferta?. Chi sono gli allenatori che hanno guidato il gruppo al trionfo?. Perché la gestione emotiva è stata più importante del trofeo vinto?. Quali sono i prossimi impegni estivi per testare la squadra?.? In Breve Vittoria 3-1 contro Filottrano dopo il precedente 3-0 della gara d'andata. Allenatori Paradisi e Barbetta guidano il gruppo verso l'eccellenza Under 17. Programma estivo include memorial Fratini a metà giugno e trofeo del Salento. Prossimo impegno agonistico previsto per settembre con il trofeo in Umbria. Le giovanissime atlete dell’US targata Ristorante Pancho hanno conquistato la Coppa Territoriale Under 16 battendo Filottrano con il punteggio di 3-1, confermando così il successo ottenuto nella gara d’andata conclusasi con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Under 16: trionfo senigalliese, le ragazze volano in Eccellenza

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