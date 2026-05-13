Trionfo per le ragazze della Odissea 2001 al Cibs Gran Prix Città di Follonica

Le ragazze del gruppo “Poma Crew”, composto da 14 atlete provenienti principalmente da Pomarance e Larderello, hanno vinto il primo posto al Cibs Gran Prix Città di Follonica nella categoria Freestyle Coreografico Under 15 Classe E. La competizione si è svolta nella cittadina toscana e ha visto la partecipazione di diversi gruppi di giovani atleti di varie regioni. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il team.

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