Trionfo per le ragazze della Odissea 2001 al Cibs Gran Prix Città di Follonica
Le ragazze del gruppo “Poma Crew”, composto da 14 atlete provenienti principalmente da Pomarance e Larderello, hanno vinto il primo posto al Cibs Gran Prix Città di Follonica nella categoria Freestyle Coreografico Under 15 Classe E. La competizione si è svolta nella cittadina toscana e ha visto la partecipazione di diversi gruppi di giovani atleti di varie regioni. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il team.
Le ragazze del “Poma Crew”, gruppo composto da 14 atlete provenienti prevalentemente da Pomarance e Larderello, hanno conquistato il primo posto nella categoria Freestyle Coreografico Under 15 Classe E. Ottimo risultato anche per “Le Superchicche”, che hanno vinto nella categoria Latin Style.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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