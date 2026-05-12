Due studentesse di Gaza dell' UnivpM giungeranno finalmente ad Ancona Ad accoglierle Marco Battino ed Enrico Quagliarini
Due studentesse provenienti da Gaza affiliate all’Università politecnica delle Marche arriveranno questa sera ad Ancona. Le ragazze, rimaste bloccate nella loro città a causa del conflitto in corso, sono state accolte da due rappresentanti dell’ateneo. La loro permanenza a Gaza aveva impedito il viaggio, ma ora si trovano in viaggio verso l’Italia. La loro arrivo rappresenta un momento di svolta dopo un lungo periodo di attesa.
ANCONA – Giungeranno finalmente ad Ancona entro questa sera le due studentesse di Gaza dell’Università politecnica delle Marche bloccate da tempo immemore nella loro città a causa della guerra.Il successo specifico è frutto dell’opera di interessamento dell’assessore di Ancona all’Università.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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