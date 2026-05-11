Il romanzo Disonora il padre e la madre di Claudio Repek sarà al Salone internazionale del libro di Torino

Il romanzo “Disonora il padre e la madre” di Claudio Repek sarà presentato al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolgerà al Lingotto dal 14 al 18 maggio. La presenza dell’opera è stata confermata per questa edizione della manifestazione, che attira autori e editori da diversi paesi. La casa editrice ha annunciato che il libro sarà disponibile negli stand del settore letterario.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Il romanzo “Disonora il padre e la madr e”, di Claudio Repek, sarà a l Salone internazionale del libr o che si terrà al Lingotto di Torino dal 14 al 18 maggio. Lo stand sarà quello della Casa Editrice Albatros, nel padiglione 2. Si legge nella quarta di copertina del noir: “All’improvviso ci sono eventi che aprono un varco dentro di noi, ferite e pensieri che il tempo aveva cercato di nascondere ritornano in superficie, travolgendoci. Un magistrato, segnato da lutti e ferite familiari, si ritrova a indagare sull’omicidio di una bambina il cui corpo è stato ritrovato in un bosco. Un caso che riapre i suoi abissi interiori, così che l’indagine diventa specchio della sua vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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