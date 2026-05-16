Una nuova pista ciclopedonale e micropiazze parco Valsolda si rinnova | via ai lavori
Sono iniziati i lavori di riqualificazione al parco Valsolda, inserito nel progetto capitolino 100 parchi. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale, il rinnovo delle aree giochi e l’installazione di micropiazze. Questa operazione mira a migliorare la fruibilità dell’area verde, che sarà sottoposta a interventi di riqualificazione per renderla più accessibile e moderna. L’intervento coinvolge diverse zone del parco, con l’obiettivo di offrire spazi più funzionali e sicuri ai visitatori.
Una nuova pista ciclopedonale, aree giochi rinnovate e micropiazze. Sono partiti i lavori al parco Valsolda, un’area verde inserita nel progetto capitolino 100 parchi e che verrà ora riqualificata.Come cambierà il parcoIl progetto, spiegano il minisindaco del III municipio, Paolo Marchionne e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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