Una nuova pista ciclopedonale e micropiazze parco Valsolda si rinnova | via ai lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione al parco Valsolda, inserito nel progetto capitolino 100 parchi. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale, il rinnovo delle aree giochi e l’installazione di micropiazze. Questa operazione mira a migliorare la fruibilità dell’area verde, che sarà sottoposta a interventi di riqualificazione per renderla più accessibile e moderna. L’intervento coinvolge diverse zone del parco, con l’obiettivo di offrire spazi più funzionali e sicuri ai visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui