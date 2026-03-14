Pista ciclopedonale Di Paolo annuncia nuova segnalazione | Opera con incongruenze normative

L’ex consigliere comunale di Chieti, Marco Di Paolo, ha annunciato una nuova segnalazione riguardo alla pista ciclopedonale che collega Brecciarola Santa Filomena a via Piaggio. Secondo Di Paolo, l’opera presenta incongruenze rispetto alle norme vigenti. La segnalazione si aggiunge alle contestazioni già sollevate in passato sull’iter di realizzazione del progetto.

Nuovo intervento dell’ex consigliere comunale di Chieti Marco Di Paolo sulla realizzazione della pista ciclopedonale che collega Brecciarola Santa Filomena a via Piaggio e oltre. Di Paolo ha annunciato che lunedì 16 marzo, alle ore 10, procederà a protocollare presso l’Ufficio Protocollo del Comune un’ulteriore segnalazione, definita «urgente», indirizzata ai consiglieri comunali e agli assessori. Secondo quanto dichiarato, la segnalazione evidenzierebbe presunte incongruenze normative e criticità legate alla sicurezza stradale dell’opera, finanziata con fondi del Pnrr. L’ex consigliere sostiene di aver già trasmesso le proprie osservazioni a diverse autorità competenti, tra cui Ispettorato del lavoro, Polizia locale, Polizia stradale, ufficio Traffico e settore Lavori pubblici del Comune. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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