Sogliano l’ufficio postale si rinnova | via ai lavori

A Sogliano, l’ufficio postale di piazza Matteotti 44 sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione a partire da domani. Gli interventi fanno parte del Progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza per gli utenti. L’ammodernamento interesserà la struttura e durerà alcune settimane.

L’ ufficio postale di Sogliano, in piazza Matteotti 44, da domani sarà interessato da interventi di ammodernamento per una migliore qualità dei servizi e dell’accoglienza grazie al Progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale. Nella rinnovata sede postale saranno attivi i principali servizi digitali della pubblica amministrazione con un miglioramento anche del confort ambientale. L’obiettivo del progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sogliano, l’ufficio postale si rinnova: via ai lavori Lavori all’ufficio postale di Sogliano che si rifà il look, riapertura prevista per fine maggioPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sogliano sul Rubicone, sito in piazza Matteotti 44, da mercoledì 8 aprile sarà interessato da... Masio: l’ufficio postale si rinnova con nuovi servizi e passaporti in locoL’ufficio postale di Masio ha riaperto i battenti dopo un intervento di ristrutturazione completa. Temi più discussi: L’ufficio postale di Sogliano sul Rubicone. Sarà trasformato in Sportello Unico Digitale; Sogliano, l’ufficio postale si rinnova: via ai lavori; Lavori all’ufficio postale di Sogliano che si rifà il look, riapertura prevista per fine maggio; Un investimento da 200mila euro per frenare le corse in città: pronta la nuova rotonda. Passaporto alle Poste: oltre 6.500 uffici abilitati e 200 mila richieste in un anno e mezzoCresce il servizio passaporti di Poste Italiane: sportelli in aumento, forte domanda e boom di consegne a domicilio, soprattutto nei piccoli comuni ... msn.com Ufficio postale di Scoglitti, il Pd: Disagi in serie, manca il personaleLa segretaria cittadina di Vittoria, Roberta Sallemi, fa sentire la propria voce e scrive al direttore provinciale delle Poste ... lasicilia.it ATTENZIONE: CHIUSURE TEMPORANEE SULLA SP9 (CESENA-SOGLIANO) Si comunica che la Provincia di Forlì-Cesena ha emesso un'ordinanza per permettere lavori urgenti di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza dei dissesti dell'alluvi - facebook.com facebook Sogliano, gigantesco incendio: a fuoco 800 rotoballe nel deposito x.com