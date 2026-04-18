Un nuovo accordo tra un'organizzazione sportiva e un'emittente pubblica mira a promuovere una mobilità più sostenibile attraverso l'uso della bicicletta. Questa collaborazione segna un passo importante nel riconoscere la bicicletta come elemento di sicurezza, inclusione e memoria collettiva. Da oggi, il cicloturismo e la promozione di uno stile di vita più ecologico vengono valorizzati come strumenti utili alla vita quotidiana e alla tutela del patrimonio sociale.

La bicicletta in Italia non è più soltanto una questione di maglie rosa o di cronometri. Da oggi, il “pedale” entra ufficialmente nel perimetro della pubblica utilità. È questo il senso profondo del protocollo d’intesa siglato tra la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e Rai Pubblica Utilità, un’alleanza strategica nata per promuovere una nuova consapevolezza nell’uso delle due ruote come strumento di crescita civile, benessere e sostenibilità. L’intesa si articola lungo quattro direttrici fondamentali - sicurezza, inclusione, valorizzazione della storia e comunicazione sociale - e riconosce nella mobilità sostenibile e nella cultura della bicicletta strumenti concreti di crescita civile e benessere collettivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza, inclusione, memoria. Accordo tra Federciclismo e Rai per una mobilità più sostenibile

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