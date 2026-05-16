Domani corso Cairoli si trasforma in un percorso verde a cielo aperto in occasione della quinta edizione di " Expo Giardino Macerata ". La manifestazione trova la sua cornice in uno dei luoghi più identitari della città, corso Cairoli, l’arteria pulsante dello storico borgo de "Le Casette". "In questo quartiere – dicono i promotori della manifestazione – ancora oggi è possibile respirare il vero spirito di comunità, vivacità e operosità. Una tradizione che si riflette da sempre nei commercianti: custodi dell’anima del borgo, gli esercenti di corso Cairoli hanno sempre dimostrato un attaccamento unico a queste vie, unendosi e mobilitandosi in ogni occasione speciale per abbellire le vetrine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata dedicata a fiori e piante. Torna "Expo Giardino" in corso Cairoli

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