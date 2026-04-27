Torna Tre giorni per il Giardino con fiori piante e idee per l’orto e il frutteto

Da torinotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri da Torino ritorna l’evento dedicato al florovivaismo, che quest’anno si svolge in tre giorni. La manifestazione offre una vasta selezione di fiori, piante e strumenti utili per orti e frutteti. Si tratta di una delle mostre mercato più conosciute in Italia, attirando appassionati e professionisti del settore. L’appuntamento rappresenta un’occasione per scoprire nuove varietà e idee per il giardino.

Torna a pochi passi da Torino la Tre Giorni per il Giardino, una tra le più amate mostre mercato di florovivaismo in Italia.Il tema “Radici”L'appuntamento è da venerdì 1° a domenica 3 maggio al Parco del Castello di Masino, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, a Caravino.Con la madrina.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Video Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Notizie correlate

"Balconi fioriti" trasforma la piazza in un orto-giardino, tra laboratori, mostre e uno show cooking con i fioriDa decenni, a Santarcangelo la primavera sboccia nel terzo fine settimana di maggio con “Balconi Fioriti”, l’evento che trasforma le vie e le piazze...

'Giardini Estensi', torna l'appuntamento con le piante e i fiori: il programma completoRitorna l'evento per piccoli e grandi giardinieri con la 23esima edizione di ‘Giardini Estensi’ nell'appuntamento primaverile.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Torna Tre giorni per il Giardino con fiori, piante e idee per l’orto e il frutteto; Dal 22 al 24 maggio torna la Festa dello Sport al Porto Antico: tre giorni tra eventi, inclusione e spettacolo; Masino in fiore: torna la Tre Giorni del FAI tra natura e cultura; Gordona. Torna la Festa della Focaccia: tre giorni tra tradizione, musica e sapori.

torna tre giorni perAl Castello di Masino torna la Tre Giorni per il GiardinoLa Tre Giorni per il Giardino, tra le più amate mostre mercato di florovivaismo in Italia, torna da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Parco del Castello di Masino a Caravino, con il tema 'Radici', un i ... ansa.it

VDOC Monopoli, torna festival dell’ukulele: tre giorni di musica e festaMonopoli, 27 mag. (askanews) – Monopolele 2025 Mediterranean Ukulele Fest: sono tre giorni di eventi straordinari, tre giorni di concerti straordinari con musicisti che vengono da tutto il mondo, per ... affaritaliani.it

Digita per trovare news e video correlati.