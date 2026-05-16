Una serata di beneficenza si è svolta a Modena, coinvolgendo la cantante Orietta Berti e un gruppo di medici volontari e associazioni locali. L’evento ha raccolto fondi destinati all’acquisto di strumenti chirurgici e aiuti umanitari per due ospedali nello Zimbabwe. La cena ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori, con l’obiettivo di sostenere progetti sanitari in Africa. La rete di volontariato ha organizzato l’iniziativa con l’intento di offrire assistenza e migliorare le condizioni di vita nelle strutture sanitarie del paese africano.

Modena, 16 maggio 2026 – Quando la solidarietà può salvare una vita, anzi, molte di più. Proprio da Modena, da una rete formata da medici volontari e associazioni è partita una grande gara di solidarietà per le popolazioni dello Zimbawe. Grandi professionisti della medicina modenese, infatti, insieme a infermieri e altre professionalità hanno messo a disposizione il proprio tempo per riuscire a salvare la vita di tantissime persone del Paese dell’Africa Meridionale dove, purtroppo, la sanità è solo per pochi. E’ così che in diverse missioni – l’ultima delle quali appena conclusa – interi gruppi di professionisti hanno operato in condizioni estreme e senza sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una cena di raccolta fondi con Orietta Berti: “Porteremo aiuti e chirurgia in due ospedali dell’Africa”

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