Una carrozzina intelligente Altro premio nazionale per il Fermi
Una carrozzina intelligente è stata premiata a livello nazionale, sviluppata presso l'istituto Fermi di Bibbiena. Questo dispositivo può muoversi autonomamente in spazi ristretti, individuare incendi o perdite di gas, chiamare i servizi di emergenza e distribuire farmaci in modo automatico. Il riconoscimento arriva dopo che il progetto ha ottenuto un premio nazionale, sottolineando le sue capacità avanzate e applicazioni pratiche nel settore assistenziale e di sicurezza.
BIBBIENA Una carrozzina intelligente capace di muoversi in spazi stretti, rilevare incendi o fughe di gas, chiamare soccorsi e persino distribuire farmaci in automatico. Si chiama " Meccanum 2026 " il progetto con cui l’ Isis Fermi di Bibbiena ha conquistato il terzo posto nazionale a Health Bot, la competizione dedicata all’ intelligenza artificiale applicata alla salute, ospitata alla RomeCup. Dietro il risultato c’è il lavoro degli studenti della 5D Elettronica. Una carrozzina tecnologica costruita attorno alle ruote omnidirezionali Meccanum, capaci di eseguire movimenti complessi anche in ambienti difficili. Ma il cuore del progetto è il sistema intelligente integrato: sensori di sicurezza, dispositivi di emergenza e connessione cloud. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Terzo posto nazionale per gli studenti di Bibbiena al centro di Health Bot. Dalla scuola al futuro della sanità: premiata la carrozzina intelligente. facebook