Una carrozzina intelligente Altro premio nazionale per il Fermi

Una carrozzina intelligente è stata premiata a livello nazionale, sviluppata presso l'istituto Fermi di Bibbiena. Questo dispositivo può muoversi autonomamente in spazi ristretti, individuare incendi o perdite di gas, chiamare i servizi di emergenza e distribuire farmaci in modo automatico. Il riconoscimento arriva dopo che il progetto ha ottenuto un premio nazionale, sottolineando le sue capacità avanzate e applicazioni pratiche nel settore assistenziale e di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui