Una carrozzina che può muoversi in spazi angusti premiata l' invenzione degli studenti dell' Isid Fermi
Gli studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno ottenuto un terzo posto in una competizione dedicata a Health Bot, un progetto che riguarda soluzioni di intelligenza artificiale nel settore sanitario. La loro invenzione è una carrozzina progettata per muoversi facilmente in spazi stretti e difficili da raggiungere. La premiazione si è svolta nel contesto di una sfida tecnologica dedicata all’innovazione e alla prototipazione.
L’Isis Fermi di Bibbiena torna nel podio delle grandi sfide tecnologiche moderne con un terzo posto a Health Bot, il content formativo per ideare e prototipare soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla salute. RomeCup ha ospitato la sfida finale di un progetto che vede come.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
L’invenzione degli studenti: un gioco per i bambini con Adhd"Attraverso il gioco, speriamo si rafforzino l’attenzione e la memoria dell’esperienza, stimolando i relativi circuiti neurali, oltre a migliorare...
Meccanum 2026: l’Isid Fermi torna sul podio del content tecnologico nazionale Health BotArezzo, 14 maggio 2026 – Meccanum 2026: l’Isid Fermi torna sul podio del content tecnologico nazionale Health Bot.