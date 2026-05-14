Una carrozzina che può muoversi in spazi angusti premiata l' invenzione degli studenti dell' Isid Fermi

Gli studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno ottenuto un terzo posto in una competizione dedicata a Health Bot, un progetto che riguarda soluzioni di intelligenza artificiale nel settore sanitario. La loro invenzione è una carrozzina progettata per muoversi facilmente in spazi stretti e difficili da raggiungere. La premiazione si è svolta nel contesto di una sfida tecnologica dedicata all’innovazione e alla prototipazione.

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