Tennis in carrozzina | l’eccellenza nazionale per il terzo memorial Massimo Greco

Dal 5 all’8 marzo 2026, i campi in terra rossa del circolo tennis “Gino Monosi” di Calimera ospiteranno il terzo memorial “Massimo Greco”. La competizione vede in campo atleti italiani specializzati nel tennis in carrozzina e si svolge nel Salento, che si conferma come una delle zone più attive nel settore. L’evento si inserisce nel calendario nazionale dedicato a questa disciplina sportiva inclusiva.
CALIMERA – Il Salento si riconferma capitale del tennis inclusivo. Dal 5 all'8 marzo 2026, i campi in terra rossa del circolo tennis "Gino Monosi" di Calimera ospiteranno il terzo memorial "Massimo Greco". Si tratta di un Torneo Open Nazionale Wheelchair, riservato alla categoria Quad Fitp-Lab 3.
