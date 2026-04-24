Ana Carla Maza, artista cubana che combina il violoncello, il canto e la composizione, ha recentemente presentato un progetto musicale che unisce il suo strumento con le sonorità tipiche della musica cubana. La sua esperienza spazia tra diversi generi e stili, creando un percorso artistico che si distingue per la fusione di influenze tradizionali e moderne. La sua musica riflette un continuo dialogo tra il classico e il popolare, portando in scena un'espressione personale e poliedrica.

Violoncellista, cantante e compositrice cubana, ma prima di tutto, un’artista che racconta la propria storia e la fusione delle proprie origini attraverso la musica, tanto da ricevere una menzioni d’onore per la sua capacità di trasformare la tradizione in un linguaggio musicale moderno e universale. Ana Carla Maza nasce a Cuba, nel quartiere di Alamar, ma le sue origini scavano più a sud, in Cile, terra d’origine della nonna e del padre. Quel Cile che hanno dovuto abbandonare dopo il Colpo di Stato di Pinochet. Ma il Cile, o per lo meno la sua parte più bella, la nonna Lucrecia e il padre Carlos Maza (musicista) se lo sono portati con sé, trasferendolo ad Ana Carla.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ana Carla Maza: il mio violoncello danza con la musica cubana

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