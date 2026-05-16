Un terzo dell’anno in Dad al Golgi | Da Ats e Provincia ancora silenzio Nessuna condizione per riaprire

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa tre settimane dalla conclusione dell’anno scolastico, si registra che circa un terzo del periodo è stato trascorso con le lezioni in didattica a distanza al Golgi. Le autorità sanitarie regionali e provinciali non hanno fornito aggiornamenti o indicazioni sulla ripresa delle attività in presenza, lasciando gli istituti senza condizioni certe per un ritorno alla normalità. La situazione continua a essere monitorata, ma al momento non ci sono segnali di cambiamenti imminenti.

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Mancano circa tre settimane alla fine dell’anno scolasticom che al Golgi per quasi un terzo si è svolto in Dad. Dal 24 marzo infatti la scuola è chiusa su disposizione di Ats in seguito alla lavorazione nel vano ascensore, avviata dalla Provincia ed effettuata in orario scolastico, che ha causato dispersione di polveri di amianto con conseguente potenziale rischio per la salute. "A oggi Ats non ha ancora comunicato tempistiche riguardo alla possibile riapertura della scuola – hanno scritto i rappresentanti in Consiglio di istituto – E la Provincia non ha fornito risposte ufficiali circa l’utilizzo di spazi alternativi né ha offerto altre soluzioni concrete per consentire agli studenti di tornare a svolgere le lezioni in presenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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