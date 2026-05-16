Un tempo nuovo per il Lido Comunale e Bandiera Blu per Reggio | iniziativa elettorale de La Strada

Reggio Calabria si prepara a rinnovare il suo rapporto con il mare e il lungomare attraverso una nuova iniziativa pubblica promossa dal movimento La Strada. La proposta, che sostiene la candidatura di un candidato sindaco, si focalizza sul futuro del Lido comunale e sulla possibilità di ottenere la Bandiera Blu per la città. L’evento si inserisce in un contesto di confronto pubblico volto a discutere interventi e progetti per valorizzare il waterfront e migliorare le aree di balneazione.

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