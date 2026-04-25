A 46 anni dall’uscita nelle sale, Un sacco bello continua ad essere una delle commedie italiane più amate dai fan di Carlo Verdone. Tra tante scene e battute entrate nell’immaginario collettivo però, ce n’è una in particolare che ancora oggi continua a sollevare interrogativi, quella della bomba che si sente di sera, verso la fine del film. Una spiegazione a quella scena l’ha data lo stesso Verdone su Facebook: “L’esplosione che si sente in Un sacco bello è un classico di quegli anni” – riferendosi al periodo degli anni di piombo – “Ogni settimana c’era una bomba o un attentato”. Ha aggiunto poi che quella deflagrazione è stata inserita nel...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché si sente una bomba in Un sacco bello? Verdone spiega il vero motivo

Notizie correlate

"Un sacco bello", arriva al cinema la versione restaurata. Verdone: "Io ci sarò"“Per me è stata una bellissima sorpresa e mi auguro lo possa essere anche per chi ha amato questo film”.

De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno. Nella mia vita ho rinunciato a un sacco di soldi per questo motivo»Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Verdone e gli anni di Un sacco bello: I miei maschi fragili davanti a donne forti; 'Un sacco bello' di Verdone torna in sala e parla ancora ai ragazzi; Comico e sad boy. Carlo Verdone e i maschi fragili di Un sacco bello; Romano Reggiani, l'attore tra Mare fuori e Verdone: Mi sento sempre inadeguato, ma è da lì che nasce tutto.

Scusa Carlo Verdone: perché Berrettini ha citato l’attore dopo aver distrutto MedvedevRoma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l’anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l’Ammiraglio comandante Alberto ... ilfattoquotidiano.it

Carlo Verdone smaschera truffa social con la sua foto, fan terrorizzati, poi arriva la sua spiegazioneCarlo Verdone, finta mail agli utenti e panico social per una foto Chi: l’attore e regista Carlo Verdone e migliaia di suoi follower. Cosa: una truffa ... assodigitale.it