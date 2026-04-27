L’attore ha commentato di sentirsi emozionato all’idea di vedere per la prima volta il suo film in sala, ricorda di essere stato ansioso e timido ai tempi delle riprese. Ha aggiunto di rimpiangere Roma di quegli anni, diversa da quella attuale, che si è trasformata con l’afflusso di turisti. La sua riflessione si concentra sui cambiamenti vissuti nella città e sulla propria esperienza cinematografica.

“È un giorno particolare, perché per la prima volta vedrò ‘Un sacco bello’ in sala. Ai tempi ero ansioso, timido, avevo paura della folla e del giudizio”. Così Carlo Verdone a margine della presentazione del restauro di “ Un sacco bello ” al Barberini di Roma. “Quando andai un pomeriggio con mia moglie” al cinema Cola di Rienzo – ha raccontato – “ci mettemmo in fondo, ma mi hanno riconosciuto subito e sono scappato dopo 15 minuti. Il primo dei miei film in sala che ho visto è stato “Troppo forte”. Era un errore non andare perché è importante sentire le reazioni del pubblico, ma ero un ragazzo timido ed emotivo”. Della Roma di inizio anni 80, immortalata dalla pellicola, “rimpiango la poesia – ha spiegato l’attore e regista – quell’estate piena di solitudine in cui sentivi il rumore delle cicale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Verdone: Rimpiango Roma di 'Un sacco bello', oggi invasa da turisti

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Ma io mica lo rimpiango, dico solo che a Roma abbiamo poca pazienza. Saud rischia di vincere scudetto e coppa di Francia da co-protagonista, qui lo prendevamo per il culo per poi far giocare Celik che su 100 cross ne sbaglia 95. E ci potrebbero essere altri x.com

«Non rinnego e non rimpiango nulla, perché tutto è servito». Da queste parole di Sal Da Vinci si capisce quanto abbia contato ogni momento del suo percorso, dai traguardi alle battute d’arresto. Intervistato a Domenica In, a poche settimane dall’Eurovision So - facebook.com facebook