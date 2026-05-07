Le autorità argentine stanno conducendo un'indagine per identificare le origini di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera. L'obiettivo è ricostruire i primi casi di infezione, analizzando i dati disponibili e i contatti tra i passeggeri e il personale. La vicenda ha portato alla sospensione delle attività sulla nave e all'isolamento di alcuni soggetti coinvolti.

Ricostruire i primi contagi è fondamentale per tracciare i contatti e ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione del virus Le autorità sanitarie in Argentina hanno avviato le indagini per capire se il focolaio da hantavirus che ha interessato la nave da crociera Hondius abbia avuto origine nel loro paese. Il tracciamento dei contatti è già in corso, ma ricostruire gli spostamenti di chi potrebbe essere stato contagiato non è semplice. Dalla scoperta del focolaio tre persone che erano a bordo della nave sono morte, un’altra è ricoverata in terapia intensiva e tre passeggeri sono stati fatti sbarcare mentre la Hondius era nelle vicinanze di Capo Verde, nell’oceano Atlantico al largo dell’Africa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Argentina indaga sulle origini del focolaio da hantavirus sulla nave da crociera

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