Tappa del Giro d' Italia a Cervia | tutte le informazioni su viabilità ed eventi collaterali

La nona tappa del Giro d'Italia 2026 si svolgerà domenica 17 maggio con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La presentazione dell’evento ha fornito dettagli sulla viabilità e sugli eventi collaterali previsti per quella giornata. Si tratta di una delle tappe più lunghe di questa edizione, con un percorso che attraversa diverse zone della regione. Sono stati comunicati anche gli orari di apertura delle strade e le eventuali restrizioni per i cittadini.