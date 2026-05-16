Cervia-Corno alle Scale dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani, 17 maggio 2026, si svolgerà la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La tappa coprirà una distanza di 184 chilometri e chiuderà la prima settimana di gara nel territorio italiano. Durante il percorso saranno attraversati diversi paesi e vie, senza ulteriori dettagli sui nomi specifici. La corsa continua a coinvolgere numerosi ciclisti e pubblico lungo il tracciato.

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