Cervia-Corno alle Scale dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Domani, 17 maggio 2026, si svolgerà la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La tappa coprirà una distanza di 184 chilometri e chiuderà la prima settimana di gara nel territorio italiano. Durante il percorso saranno attraversati diversi paesi e vie, senza ulteriori dettagli sui nomi specifici. La corsa continua a coinvolgere numerosi ciclisti e pubblico lungo il tracciato.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, domenica 17 maggio 2026, quando si disputerà la nona tappa, che chiuderà la prima settimana tutta nel Bel Paese e che prevede la partenza da Cervia e l’arrivo a Corno alle Scale dopo 184 km. Sarà una tappa che si snoderà tutta in Emilia-Romagna, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Castiglione di Ravenna, San Zaccaria, San Pietro in Vincoli, San Pietro in Trento, Cotignola, Barbiano, Solarolo, Bagnara di Romagna, Mordano, Castel Guelfo di Bologna, Poggio Piccolo, Ponte Rizzoli, San Lazzaro di Savena, Rastignano, Monte della Capanna, Sasso Marconi, Marzabotto, Pioppe, Vergato, Riola, Molinaccio, Silla, Gaggio Montano, Querciola, Vidiciatico e Madonna dell’Acero. 🔗 Leggi su Oasport.it
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