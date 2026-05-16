Un punto dopo l’altro si cuce la sensibilità sui disturbi alimentari

Un gruppo di volontari e giovani pazienti della Casa di cura di Palazzolo ha avviato un progetto che coinvolge la creazione di piccoli bruchini all’uncinetto. L’attività, chiamata «Un punto dopo l’altro», mira a favorire la condivisione di emozioni legate ai disturbi alimentari. Durante le sessioni, i partecipanti realizzano i pupazzi, trovando nello studio manuale un modo per esprimere e affrontare ansie e paure. L’ iniziativa si svolge nel rispetto delle procedure cliniche e viene sostenuta dall’assistenza di operatori specializzati.

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