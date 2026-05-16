Un punto dopo l’altro si cuce la sensibilità sui disturbi alimentari

Da ecodibergamo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di volontari e giovani pazienti della Casa di cura di Palazzolo ha avviato un progetto che coinvolge la creazione di piccoli bruchini all’uncinetto. L’attività, chiamata «Un punto dopo l’altro», mira a favorire la condivisione di emozioni legate ai disturbi alimentari. Durante le sessioni, i partecipanti realizzano i pupazzi, trovando nello studio manuale un modo per esprimere e affrontare ansie e paure. L’ iniziativa si svolge nel rispetto delle procedure cliniche e viene sostenuta dall’assistenza di operatori specializzati.

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L’INIZIATIVA. Il lavoro dei volontari e dei giovani pazienti della Casa di cura Palazzolo: Ughino il bruchino all’uncinetto «aiuta a condividere ansie e paure e accende una luce». Ughino il bruchino ha cominciato a strisciare in città. Sono stati realizzati con l’uncinetto circa 700 esemplari di questo insetto, tutti diversi tra loro. Mani amorevoli, in questi giorni, li stanno disseminando in giro, a caso, sperando di suscitare curiosità e di innescare un fenomeno virale. A fin di bene. I pacchettini di plastica trasparente contengono il piccolo manufatto e un bigliettino: «Ciao, sono Ughino il bruchino. Già che mi hai trovato, ritieniti fortunato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - «Un punto dopo l’altro», si cuce la sensibilità sui disturbi alimentari
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