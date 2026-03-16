La Giornata del Fiocchetto Lilla Riflettori sui disturbi alimentari | Fenomeno in crescita drammatica

Oggi si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che vengono definiti una vera e propria epidemia silenziosa. Il fenomeno coinvolge un numero crescente di giovani e viene spesso sottovalutato sia dalle persone interessate che dalle famiglie. Tra le cause di mortalità tra i giovani, i disturbi alimentari si collocano al secondo posto, subito dopo gli incidenti stradali.

E’ una vera e propria epidemia silenziosa quella dei disturbi del comportamento alimentare. Un fenomeno drammatico e spesso sottovalutato da chi ne soffre e dalle famiglie, ma che rappresenta oggi la seconda causa di morte tra i giovanissimi dopo gli incidenti stradali. Ieri i riflettori sono tornati ad accendersi su questa emergenza con “ La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla “ "che deve essere l’occasione per riflettere su un fenomeno in drammatico aumento in Italia e agire concretamente per prevenire e sostenere i pazienti e le loro famiglie". A dirlo è Laura Dalla Ragione, psichiatra referente DCA per la Regione Umbria, docente del Campus Biomedico di Roma e direttrice del Numero Verde “SOS Disturbi alimentari” istituito a Todi dalla Presidenza del Consiglio e dall’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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