UniBg una panchina lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

A Bergamo, nell’ateneo, sarà collocata una panchina dipinta di lilla con specchi e frasi che invitano alla riflessione sui disturbi alimentari. Accanto, ci saranno post-it colorati con pensieri positivi dedicati al proprio corpo. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema attraverso un intervento visivo e simbolico nel contesto universitario.

Bergamo. Una panchina che verrà colorata di lilla nel cuore dell'ateneo, specchi con frasi che invitano alla riflessione, post-it colorati con pensieri positivi dedicati al proprio corpo. Ha preso il via nel chiostro minore della sede di Sant'Agostino dell' Università di Bergamo l'iniziativa "Una panchina Lilla in UniBg: buoni pensieri dedicati al proprio corpo", promossa nell'ambito della Settimana Lilla (9-15 marzo), campagna nazionale dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare. L'iniziativa è stata presentata dal rettore Sergio Cavalieri, dalla direttrice Generale Michela Pilot, dalla responsabile dell'area...