A Firenze, il 21 marzo 2026, uno scrittore ha tenuto una lezione dedicata all’affettività rivolgendosi agli studenti. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti le relazioni e i limiti da rispettare nelle interazioni umane. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sull’importanza di riconoscere quando le relazioni si avvicinano a situazioni tossiche.

Firenze, 21 marzo 2026 – Insegnare le relazioni, le giuste relazioni, l’affettività. Cercare di capire quando ci si spinge troppo oltre e si rasenta il “tossico”. È l’intento dello scrittore e insegnante Enrico Galiano che, questa mattina nella sala soci del punto vendita Unicoop Firenze di Ponte a Greve, ha svolto una lezione pubblica sull’educazione alle relazioni con gli studenti dell’Isis Il Pontormo di Empoli. Un evento creato da Coop attraverso la campagna “ Close the Gap ” e attraverso la campagna di sensibilizzazione “Dire, fare, amare”. È la prima lezione di “Facciamoci spazio” che poi arriverà anche a Milano, Modena, Genova, Roma e Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti a lezione di affettività con lo scrittore Enrico Galiano

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