Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026 mostrano una serie di sviluppi inaspettati. Durante questa settimana, i personaggi si troveranno coinvolti in situazioni che cambieranno le loro dinamiche quotidiane. Alcuni episodi vedranno protagonisti i problemi familiari, mentre altri si concentreranno su questioni lavorative e relazionali. Le trame si susseguiranno con colpi di scena che terranno gli spettatori incollati allo schermo.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026 rivelano eventi sorprendenti. Alberto Palladini si trova in una situazione critica mentre cerca di salvare Anna. Nel frattempo, Serena decide di contattare Monica per chiarire la situazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa settimana ricca di emozioni. Un Posto al Sole: Alberto salva Anna e il segreto è a rischio Marina e il piano contro Greta. Il lunedì 18 maggio, Marina continua a mettere in atto il suo piano per allontanare Greta da Roberto. Nel contempo, Cristina riceve buone notizie: Leo torna a interessarsi a lei, ma la giovane Ferri rischia di compiere una mossa avventata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Un Posto al Sole: anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026

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Un posto al sole anticipazioni del 6 maggio 2026

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