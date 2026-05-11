Un Posto al Sole anticipazioni dal 18 al 22 maggio | l' emergenza in ospedale il piano di Marina

Marina continua a muoversi nell'ombra per allontanare Greta da Roberto e dalla loro famiglia. La donna porta avanti il suo piano senza che il marito ne sia consapevole, mentre Greta prova invece a fare pressione su Ferri perché le permetta di riavvicinarsi alla figlia. Una situazione già delicata.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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