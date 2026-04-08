Roma | 20 milioni per la nuova stazione Divino Amore addio auto

Rfi, in collaborazione con Regione Lazio e Roma Capitale, ha annunciato il progetto per la realizzazione di una nuova stazione sulla linea ferroviaria FL7FL8, situata nella zona di Divino Amore. La realizzazione, con un investimento di 20 milioni di euro, prevede l’apertura di un nuovo snodo ferroviario che dovrebbe favorire il trasporto pubblico nella zona e ridurre l’uso dell’auto.

Rfi, in collaborazione con Regione Lazio e Roma Capitale, ha svelato il progetto per l’apertura della nuova stazione di Divino Amore sulla linea ferroviaria FL7FL8. L’opera mira a potenziare i collegamenti nel quadrante sud-est della capitale, riducendo l’uso dell’auto privata attraverso un accesso più rapido verso il centro città. L’incontro di presentazione ha la partecipazione dei vertici di Rfi e delle figure politiche chiave, nello specifico l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e l’assessore di Roma Capitole, Eugenio Patanè. Entrambi hanno definito l’intervento come un’infrastruttura strategica, essenziale non solo risiede nella zona ma anche per l’elevato numero di pendolari che transitano nel quadrante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 20 milioni per la nuova stazione Divino Amore, addio auto Palidoro, il progetto per la stazione: 120 posti auto in più e nuova viabilità“Dopo i diversi interventi proposti in commissione e svolti poi nella parte adiacente della stazione, per mettere in sicurezza la parte di transito... Addio alle auto fantasma, milioni veicoli verso la rottamazioneAGI - Almeno un milione dei quattro milioni di veicoli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo - abbandonati in qualche deposito comunale, in... Notes from Underground by Dostoevsky | Full Audiobook Argomenti più discussi: Nel 2028 partiranno i lavori per la stazione Divino Amore di Roma, verso il termine gli altri cantieri; Restyling delle stazioni: svolta sul rinnovo della fermata Divino Amore, progetto da venti milioni. Ecco come sarà lo snodo. Divino amore, presentato il progetto per la nuova fermata sulla FL7-FL8E' stato presentato alla cittadinanza il progetto di Rfi (gruppo FS) per la nuova stazione Divino Amore della ferrovia regionale FL7/FL8 (Roma-Napoli via Formia). (ANSA) ... ansa.it Roma, presentato progetto fermata ferrovia regionale Divino AmoreRoma, 8 apr. (askanews) – Nuova stazione del Divino Amore a Roma. Si è svolto oggi pomeriggio, presso la sala Don Umberto Terenzi, al Divino Amore, la presentazione alla cittadinanza del progetto di R ... askanews.it Pasquetta sui prati del Divino Amore - facebook.com facebook