Stazione Divino Amore ecco il progetto | presentato il futuro scalo da 20 milioni

È stato presentato il progetto per la nuova stazione Divino Amore, un intervento del valore di circa 20 milioni di euro finanziato da RFI. L’insediamento sarà realizzato all’interno dell’abitato di Falcognana, lungo la via Ardeatina. La struttura si inserisce in un’area già interessata da altri interventi infrastrutturali e mira a migliorare l’accessibilità del quartiere. La progettazione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.