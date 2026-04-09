Stazione Divino Amore ecco il progetto | presentato il futuro scalo da 20 milioni
È stato presentato il progetto per la nuova stazione Divino Amore, un intervento del valore di circa 20 milioni di euro finanziato da RFI. L’insediamento sarà realizzato all’interno dell’abitato di Falcognana, lungo la via Ardeatina. La struttura si inserisce in un’area già interessata da altri interventi infrastrutturali e mira a migliorare l’accessibilità del quartiere. La progettazione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.
La stazione si farà con i fondi di RFI, all’interno dell’abitato di Falcognana, lungo la via Ardeatina. Dopo anni di promesse, annunci e ritardi, è stato presentato il progetto della nuova stazione ferroviaria Divino Amore, uno scalo dove passeranno le linee regionali FL7 e FL8.La storia della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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