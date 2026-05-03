Un polo culturale negozi e parcheggi al posto dell' ex deposito Atac di piazza Bainsizza

È stato approvato dalla Giunta Capitolina un progetto di trasformazione per l’ex deposito Atac di piazza Bainsizza, noto anche come “Vittoria”. La decisione prevede la riqualificazione di uno dei complessi dismessi più grandi della zona Prati-Delle Vittorie, con l’obiettivo di creare un polo culturale, spazi commerciali e parcheggi al suo interno. La scelta segna un passo importante verso la riqualificazione di un’area precedentemente inutilizzata.

Un nuovo futuro per l’ex Rimessa Atac “Vittoria” di piazza Bainsizza. La Giunta Capitolina ha approvato una memoria che avvia, di fatto, un percorso di trasformazione di uno dei complessi dismessi più rilevanti del quadrante Prati-Delle Vittorie.Il futuro dell’ex rimessa Atac “Vittoria”Il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Argomenti più discussi: Un futuro da polo culturale per l’ex-rimessa Vittoria; Roma, ex rimessa Atac Vittoria: via libera alla riqualificazione in polo culturale multifunzionale; Roma, rigenerazione urbana: l’ex rimessa Vittoria diventerà un polo culturale; Ex rimessa Atac di via Bainsizza, via alla rigenerazione: nasceranno i Depositi delle Vittorie.

Un polo culturale, negozi e parcheggi al posto dell'ex deposito Atac di piazza BainsizzaIl progetto, che verrà poi sottoposto ad una consultazione pubblica, prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’area degli ex depositi in un nuovo polo multifunzionale. L’idea è quella ... romatoday.it

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La Giunta Capitolina ha approvato una memoria riguardante l’ex Rimessa ATAC "Vittoria", in Piazza Bainsizza, avviando il percorso di trasformazione di uno dei complessi dismessi più rilevanti del quadrante Prati-Delle Vittorie. Il progetto prevede la riqua - facebook.com facebook