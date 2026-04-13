Chi è Stefano Cantino nuovo Ceo di Dolce e Gabbana dopo le esperienze in Prada Louis Vuitton e Gucci

Stefano Cantino, 58 anni, è stato nominato nuovo Ceo di Dolce e Gabbana. La sua carriera include esperienze in Prada, Louis Vuitton e Gucci. Originario di Torino, vive tra Milano e Parigi. La nomina è stata annunciata nelle ultime settimane senza ulteriori dettagli sull'accordo o le tempistiche. Cantino ha lavorato in ruoli di leadership in alcune delle più grandi case di moda internazionali.