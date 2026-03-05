Mps ok a lista senza Lovaglio Tre candidati a ruolo di Ad | Palermo Passera e Vivaldi

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione, escludendo l’attuale amministratore delegato. Sono tre le persone candidate a ricoprire il ruolo di amministratore delegato: Palermo, Passera e Vivaldi. La decisione riguarda solo la lista presentata e non coinvolge altre figure della società.

Home > Economia > Il Cda di Mps ha dato il via libera alla lista di nomi per il rinnovo del board. Dalla lista resta fuori l'attuale Ceo Luigi Lovaglio. E come si apprende da fonti finanziarie, Nicola Maione è indicato come candidato da riconfermare al ruolo di presidente di Montepaschi e come candidati possibili al ruolo di amministratore delegato ci sono Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi e Corrado Passera. La notizia apre nuovi scenari sulla governance dell'istituto senese. La lista senza il nome dell'attuale timoniere di Rocca Salimbeni, il risanatore che ha portato Montepaschi con successo alla scalata di Mediobanca, era stata portata dal Comitato nomine all'attenzione del consiglio riunìtosi ieri pomeriggio.