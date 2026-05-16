Un bando da 25 anni per far rinascere l' Ostello Dante | necessari lavori per 600mila euro
Dopo circa dieci anni di abbandono, l'ex Ostello Dante Alighieri di via Nicolodi 12 sta per riaprire i battenti. Per farlo, sono necessari lavori di ristrutturazione dal valore di circa 600 mila euro, finanziati tramite un bando aperto da 25 anni. La struttura, utilizzata in passato come ostello per la gioventù, sta per tornare ad essere operativa dopo un lungo periodo di inattività. L'intervento prevede interventi di riqualificazione e recupero dell'edificio.
Dopo circa dieci anni di abbandono, l'ex Ostello per la gioventù “Dante Alighieri” di via Nicolodi 12 si prepara a riaprire le porte. È stato infatti approvato l'avviso di asta pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile, un passaggio cruciale per restituire alla città una struttura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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