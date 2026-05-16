Un bando da 25 anni per far rinascere l' Ostello Dante | necessari lavori per 600mila euro

Dopo circa dieci anni di abbandono, l'ex Ostello Dante Alighieri di via Nicolodi 12 sta per riaprire i battenti. Per farlo, sono necessari lavori di ristrutturazione dal valore di circa 600 mila euro, finanziati tramite un bando aperto da 25 anni. La struttura, utilizzata in passato come ostello per la gioventù, sta per tornare ad essere operativa dopo un lungo periodo di inattività. L'intervento prevede interventi di riqualificazione e recupero dell'edificio.

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