Manutenzione straordinaria del verde da 600mila euro | lavori conclusi in tempo utile per la stagione estiva

A Cesenatico sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico, realizzati con un investimento di circa 600 mila euro. I lavori, che erano stati programmati per migliorare gli spazi verdi della città, sono stati conclusi in tempo utile per la stagione estiva. L’intervento ha riguardato diverse aree verdi della cittadina, portando a termine le operazioni previste.

Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori di manutenzione straordinaria previsto per il verde pubblico con un investimento da 630.000 euro: ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stata la Deltambiente Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori di manutenzione straordinaria previsto per il verde pubblico con un investimento da 630.000 euro: ad aggiudicarsi la gara d'appalto è stata la Deltambiente, Soocietà Cooperativa con sede a Ravenna che ha presentato un'offerta con un ribasso del 21%. I tecnici dell'azienda hanno già incontrato i tecnici comunali e sono partiti i primi sopralluoghi tecnici. A breve partiranno i lavori che saranno conclusi entro la stagione estiva e interesseranno i giardini al mare, Piazza delle Conserve e alcune vie e rotonde del territorio con particolare attenzione alle zone turistiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

